сегодня в 17:07

ВС РФ уничтожили более 240 военнослужащих ВСУ на курском направлении за сутки

ВСУ лишились свыше 240 военнослужащих в Курской области за сутки. Также они потеряли танк, БМП, четыре боевые бронемашины, 14 автомобилей и восемь минометов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы российской группировки войск «Север» нанесли противнику поражение возле населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. Были разгромлены формирования двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ.

Также удары авиации и артиллерии поразили солдат и технику противника в курском селе Гуево. Кроме того, ВС РФ поразили ВСУ в районе 19 населенных пунктов Сумской области.

За сутки трое украинских военнослужащих сдались в плен.

Всего с начала вторжения ВСУ в Курскую область противник потерял 69120 военнослужащих.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разгром группировки украинской армии в Курской области подходит к концу. ВС РФ вскоре полностью освободят регион.