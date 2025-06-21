сегодня в 15:26

Российские войска атаковали место сбора украинских солдат в Харьковской области. Те хотели прорваться в Белгородскую область РФ, рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Об этом сообщает РИА Новости .

Удар был осуществлен по расположению ВСУ в селе Цуповка Дергачевского района. Подразделения должны были усилить группировку украинских войск в направлении Казачьей Лопани.

В дальнейшем противник намеревался попробовать прорваться в Белгородскую область.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель получил ранения во время взрыва на территории частного предприятия в Шебекине. В момент детонации мужчина косил траву.