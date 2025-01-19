ВС РФ ударом по КБ «Луч» могли уничтожить западных специалистов

Удар российских военных по конструкторскому бюро (КБ) «Луч» в Киеве мог уничтожить западных специалистов, которые обслуживали РСЗО HIMARS, об этом сообщил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов, пишет ТАСС.

«Это очень значимый объект с точки зрения военно-промышленного комплекса Украины, который обеспечивал техническое сопровождение и эксплуатационную поддержку РСЗО HIMARS. С высокой долей вероятности <…> был уничтожен личный технический состав — те специалисты, которые, вполне возможно, были командированы на территории Украины по каналам американского военно-промышленного комплекса, это сотрудники Lockheed Martin», — заявил Степанов.

Минобороны России 18 января сообщило, что в ответ на преступные действия ВСУ в Белгородской области российские военные нанесли удар высокоточным оружием по военным украинским объектам, в числе которых был и КБ «Луч». Все намеченные цели успешно ликвидировали в ходе поставленной задачи.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, почему президента Украины Владимира Зеленского не беспокоят удары по Киеву. По его словам, украинского лидера может не быть в столице своей страны. Он может прятаться в бункере, расположенном в горах.