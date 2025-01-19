Эксперт рассказал, почему удары по Киеву не тревожат Зеленского

Зеленский может скрываться в бункере в горах Прикарпатья

Владимир Зеленский может скрываться в бункере в горах Прикарпатья, заявил NEWS܂ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Владимир Зеленский не боится ударов по Киеву, так как он давно покинул столицу Украины и скрывается в бункере в Прикарпатье, считает специалист.

«Офис президента находится в Прикарпатье, спрятанный под горами. Бить по Крещатику, по Банковой — это разрушать Киев… Все-таки это наш русский город, думаю, он вернется в Россию, мы его восстановим», — заявил Матвийчук.

Ранее после серии взрывов в Киеве начались перебои с водоснабжением.