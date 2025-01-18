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Водоснабжение пропало в ряде районов Киева после взрывов

Утром в субботу в некоторых районах украинской столицы пропало водоснабжение, это произошло после взрывов, сообщает РИА Новости .

В Киеве прогремели две серии взрывов с разницей примерно в час.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что они связаны с работой украинской системы ПВО.

По информации местного министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а еще в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской областях и других территориях страны.