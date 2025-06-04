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ВС РФ ударили по заводу по производству биоэтанола в Сумской области

Российские войска атаковали завод по производству биоэтанола в Сумской области. Удары были нанесены с помощью беспилотников, сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram-канале .

Химпредприятие расположено в селе Лебединской общины. В ночь на 4 июня по заводу попали 12 дронов.

В результате там произошел пожар. Были повреждены помещения предприятия, а также цистерны.

На заводе выясняют окончательные масштабы последствий удара.

Ранее стало известно, что родные солдат ВСУ в Сумской области просят их сдаться в плен ВС РФ. Они также присылают им российские патриотические песни.