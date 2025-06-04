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ТАСС: родные солдат ВСУ в Сумской области просят их сдаться в плен ВС РФ

Родственники просят украинских военных, которые были насильно мобилизованы и привезены в Сумскую область, сдаться в российский плен, сообщает ТАСС .

Участились случаи, когда близкие солдат ВСУ помогают им сложить оружие. Например, мать одного украинского пограничника несколько раз по видео звонила сыну и показывала ему белый платочек, намекая на сдачу в плен.

Супруги бойцов ВСУ присылают мужьям российские патриотические песни. Женщины просят мужчин оставлять часть и сдаваться в плен ВС РФ. Они полагают, что это единственный способ увидеть супругов живыми.

Некоторые жительницы Украины даже связываются с российским командованием, прося помощи об эвакуации с украинской территории укрывающихся от мобилизации или сбежавших с позиций сыновей и мужей.

Ранее ВС РФ освободили Андреевку в Сумской области. Также они нанесли поражение различным бригадам ВСУ.