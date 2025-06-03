ВС РФ освободили Андреевку в Сумской области

сегодня в 12:24

Военные освободили населенный пункт в результате активных действий.

Также бойцы ВС РФ нанесли поражение военным и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад противника и бригады теробороны Украины около населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки Сумской области.

СВО ведется с 24 февраля 2022 года. О начале спецоперации объявил глава государства Владимир Путин.