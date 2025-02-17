ВС РФ ударили по стратегически важному для ВСУ Запорожскому кабельному заводу

В ночь на 17 февраля российские войска поразили стратегически важное для ВСУ предприятие – Запорожский кабельный завод, сообщает РИА Новости .

Как рассказал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска нанесли по объекту серию ударов.

Он уточнил, что в результате были поражены три производственных корпуса, также повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Удары вывели и из строя.

В свою очередь, это привело к тому, что произошла остановка производства и ремонта высоковольтных кабелей. Их украинские силы используют в системах связи и ПВО.

Кроме того, на предприятии производились провода стандарта MIL-STD-1553. Ими пользуется украинская авиация.

Запорожская область стала частью РФ в результате референдума в сентябре 2022 года. Киев не признал его итоги. Сейчас Россия контролирует большую часть региона, но остальную, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают ВСУ.

Ранее Рогов рассказал, что в оккупированном украинскими войсками Запорожье участились облавы на мужчин. Он отметил, что их устраивают киевские власти с целью насильственной мобилизации.