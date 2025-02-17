ВС РФ ударили по стратегически важному для ВСУ Запорожскому кабельному заводу
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В ночь на 17 февраля российские войска поразили стратегически важное для ВСУ предприятие – Запорожский кабельный завод, сообщает РИА Новости.
Как рассказал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска нанесли по объекту серию ударов.
Он уточнил, что в результате были поражены три производственных корпуса, также повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Удары вывели и из строя.
В свою очередь, это привело к тому, что произошла остановка производства и ремонта высоковольтных кабелей. Их украинские силы используют в системах связи и ПВО.
Кроме того, на предприятии производились провода стандарта MIL-STD-1553. Ими пользуется украинская авиация.
Запорожская область стала частью РФ в результате референдума в сентябре 2022 года. Киев не признал его итоги. Сейчас Россия контролирует большую часть региона, но остальную, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают ВСУ.
Ранее Рогов рассказал, что в оккупированном украинскими войсками Запорожье участились облавы на мужчин. Он отметил, что их устраивают киевские власти с целью насильственной мобилизации.