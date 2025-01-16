Рогов: в оккупированном ВСУ Запорожье участились облавы на мужчин

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в оккупированном Вооруженными силами Украины городе Запорожье участились облавы на мужское население, сообщает РИА Новости .

По его словам, если раньше они проводились 2-3 раза в неделю, то сейчас происходят в формате ежедневного графика.

«Главарем киевского нацистского режима поставлена задача насильственно мобилизовать как можно больше мужского населения и отправить на убой на фронт», — отметил он.

Ранее сообщалось, что жители Украины придумывают все новые и новые способы, как покинуть страну, чтобы не попасть в зону боевых действий. За то, чтобы не попасть под мобилизацию, они платят от 5 до 22 тысяч долларов.