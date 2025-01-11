Украинцы платят от 5 до 22 тыс долларов за побег от мобилизации

Жители Украины придумывают все новые и новые способы, которые позволяют сбежать от всеобщей мобилизации в стране. На сегодняшний день они платят от 5 до 22 тысяч долларов за помощь незаконно пересечь границу, сообщает РЕН ТВ .

Известно, что украинцы платят за то, чтобы их переправили через государственную границу вне пунктов пропуска, а также покупают поддельные документы о состоянии здоровья или оплачивают добавление себя в информационную систему «Путь» для грузоперевозчиков. Обо всех этих схемах уже знает национальная полиция страны.

По данным стражей порядка Украины, в 2024 году они выявили 60 фигурантов в ходе 600 обысков, которые провели с целью пресечь незаконные способы уклонения от мобилизации.

Оказалось, что подделывать документы украинцам помогали в том числе руководители больниц разного уровня, а также должностные лица. Вырученные в ходе совершения преступлений средства они легализовали через вывод в офшоры или покупку движимого и недвижимого имущества.

Ранее сообщалось, что на Украине стали мобилизовывать даже тех граждан, кто получил бронь. С жалобой на этот факт в военкомат обратился депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко.