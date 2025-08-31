ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре, которую использует ВСУ

сегодня в 12:33

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали портовую инфраструктуру в своих целях. Российским военным стало об этом известно, поэтому они нанесли удар по объектам, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Предварительно известно, что удар нанесен по портовой инфраструктуре. Речь идет об инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, прикрывающей ее ЗРК NASAMS производства Норвегии.

Также российские военные ликвидировали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156-ти районах в зоне соприкосновения. Боевое задание российские военные успешно выполнили.

Ранее сообщалось, что ночью 30 августа ВС РФ нанесли масштабный комбинированный удар по промышленным и военным объектам на Украине, которые работали в интересах ВСУ.