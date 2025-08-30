ВС РФ нанесли масштабный комбинированный удар по объектам ВПК Украины ночью

сегодня в 09:26

Прошедшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли масштабный комбинированный удар по промышленным и военным объектам на Украине, сообщает SHOT .

Групповой удар по вражеским объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) наносился с помощью ракет «Калибр», Х-101, ракетных комплексов «Искандер-М» и «Искандер-К», а также ударных беспилотников «Герань-2».

В Павлограде были атакованы промышленные объекты, включая Павлоградский химический завод, который является ключевым центром производства и хранения ракетного топлива. Также нанесены удары по производственным мощностям Павлоградского механического завода.

Еще российские военнослужащие ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в районах Славянска и Новодонецкого в ДНР. В Днепропетровске ликвидированы объекты ВСУ в Василькове Киевской области.

Кроме того, российская армия нанесла огневое поражение объектам ВПК в Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской областях и в окрестностях Запорожья и Киева. Ряд поездов на Украине задерживается из-за ночных ударов по инфраструктуре в Киевской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне не видят смысла его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.