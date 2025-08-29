Зеленский: россияне не видят смысла моей встречи с Путиным

Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, россияне не видят смысла в его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео с его словами разместила у себя в Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.

«Я думаю, что происходит следующее: два параллельных процесса. Русские параллельно думают, каким образом эта встреча возможна. Думают, но прежде всего хотят, чтобы она не состоялась», — сказал Зеленский.

Он добавил, что это не только затягивание встречи лидеров стран, но и подготовка общества к ней. Россияне не видят смысла в этой встрече.

Ранее в США заявили, что через некоторое время президент Дональд Трамп сделает заявление по украинскому конфликту. Там допустили, что сейчас ни Россия, ни Украина не готовы к урегулированию вопроса.