ВС РФ ударили по объектам энергетики и ВПК Украины в ответ на киевский террор
Российские военные в ночь на 13 января поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По назначенным целям был нанесен массированный удар. В ходе атаки ВС РФ применяли высокоточное оружие наземного базирования, а также БПЛА.
Удары достигли своих целей. Назначенные объекты энергетики и ВПК Украины поражены.
Атака была проведена в ответ на террористические удары ВСУ по российским гражданским объектам.
Ранее «Искандеры» и «Калибры» российской армии поразили киевские предприятия по сборке БПЛА. ВС РФ нанесли удары по двум таким заводам, а также по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу ВПК Украины.
