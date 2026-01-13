сегодня в 12:51

ВС РФ ударили по объектам энергетики и ВПК Украины в ответ на киевский террор

Российские военные в ночь на 13 января поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По назначенным целям был нанесен массированный удар. В ходе атаки ВС РФ применяли высокоточное оружие наземного базирования, а также БПЛА.

Удары достигли своих целей. Назначенные объекты энергетики и ВПК Украины поражены.

Атака была проведена в ответ на террористические удары ВСУ по российским гражданским объектам.

Ранее «Искандеры» и «Калибры» российской армии поразили киевские предприятия по сборке БПЛА. ВС РФ нанесли удары по двум таким заводам, а также по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу ВПК Украины.

