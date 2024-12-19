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ВС РФ с помощью дронов и ракет ударили по военным аэродромам ВСУ

Российские военнослужащие продолжают достигать целей, поставленных на специальную военную операцию (СВО), и за сутки нанесли удар по военным аэродромам Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ .

Для ликвидации украинских военных аэродромов оперативно-тактическая авиация использовала ударные дроны. В итоге вражеские объекты уничтожены. Также ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 149 районах боевого соприкосновения.

Средствами ПВО за сутки сбили американскую ракету HIMARS, а также управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 154 дрона самолетного типа.

С начала СВО киевский режим потерял 650 самолетов и 283 вертолета. Бойцы ВСУ теряют танки, боевые машины и орудия полевой артиллерии и минометов, которые исчисляются тысячами.

Ранее президент России Владимир Путин в прямом эфире программы «Итоги года» заявил, что РФ находится все ближе к решению задач, поставленных на СВО. Возможности российской армии возрастают.