ВС РФ применяют новую тактику «зон поражения» на СВО
Фото - © РИА Новости
Российские войска используют новую тактику «зон поражения» с использованием беспилотников на линии боевого соприкосновения. ВС РФ применяют БПЛА с оптоволоконными кабелями вместе с беспроводными дронами, чтобы создавать перед линиями фронта области, которые расширяют радиус действия беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на Forbes.
Из-за новой тактики российских войск, украинские боевики сталкиваются с проблемами со снабжением. Также армии противника сложнее координировать свои действия.
15 сентября The New York Times рассказала, что РФ свела на нет преимущество ВСУ в применении БПЛА. Производство с момента старта спецоперации значительно выросло.
Ранее украинский БПЛА атаковал мирного жителя в Новостроевке-Первой Грайворонского округа Белгородской области. У мужчины минно-взрывная травма.
