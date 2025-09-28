ВС РФ применяют новую тактику «зон поражения» на СВО

Российские войска используют новую тактику «зон поражения» с использованием беспилотников на линии боевого соприкосновения. ВС РФ применяют БПЛА с оптоволоконными кабелями вместе с беспроводными дронами, чтобы создавать перед линиями фронта области, которые расширяют радиус действия беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на Forbes.