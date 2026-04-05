ВС РФ поразили военные аэродромы и цеха сборки БПЛА ВСУ

Атака проводилась с применением оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

ВС РФ в результате удара поразили инфраструктуру военных аэродромов противника, цеха сборки БПЛА и объекты топливно-энергетического комплекса, используемые в интересах ВСУ.

Также удар пришелся по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины. Он был нанесен в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.