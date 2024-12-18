Марочко: российские войска откинули солдат ВСУ на 5 км от Табаевки под Харьковом

Солдаты ВС РФ осуществили рывок и захватили под контроль лесополосу, отбросив противника на почти пять километров от населенного пункта Табаевка в Харьковской области. Раньше эта территория была занята боевиками, рассказал ТАСС бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.

Перед тем, как атаковать лесополосу, российские войска провели длительную артиллерийскую подготовку. Затем солдаты пошли в атаку и откинули противника на расстояние около пяти километров, отметил военный эксперт.

Благодаря действиям ВС РФ, у украинских боевиков появились проблемы оперативно-тактического характера на севере Табаевки. Теперь их позиции оказались в низине. Стратегические высоты на западе и востоке населенного пункта находятся под контролем российских солдат.

Ранее украинский военный ресурс Deep State сообщал, что бойцы ВС РФ вновь закрепляются на западном берегу реки Оскол в Харьковской области. Был освобожден населенный пункт.