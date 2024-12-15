ВС РФ снова закрепляются на западном берегу реки Оскол в Харьковской области
Российские войска закрепляются на плацдарме на западном берегу реки Оскол в Харьковской области. Им удалось взять под контроль населенный пункт и окопаться там, сообщают «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на военный ресурс Deep State, который сотрудничает с украинской разведкой.
Российские войска установили контроль над городом Двуречная в Харьковской области. Под Купянском есть еще один плацдарм — на юге от Новомлинска. Туда солдаты ВС РФ заходят через населенный пункт Масютовка.
Российское командование отправляет в район Двуречной в Харьковской области пехоту. Солдаты закрепляются на позициях, стараются их удержать и продвинуться дальше.
Специалисты Deep State порекомендовали украинскому руководству обратить внимание на ситуацию в Харьковской области. Если у ВС РФ получится расширить зону контроля, это может негативно сказаться на перспективах Украины в конфликте.
Ранее взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги.