ВС РФ снова закрепляются на западном берегу реки Оскол в Харьковской области

Российские войска закрепляются на плацдарме на западном берегу реки Оскол в Харьковской области. Им удалось взять под контроль населенный пункт и окопаться там, сообщают « Военкоры Русской Весны » со ссылкой на военный ресурс Deep State, который сотрудничает с украинской разведкой.

Российские войска установили контроль над городом Двуречная в Харьковской области. Под Купянском есть еще один плацдарм — на юге от Новомлинска. Туда солдаты ВС РФ заходят через населенный пункт Масютовка.

Российское командование отправляет в район Двуречной в Харьковской области пехоту. Солдаты закрепляются на позициях, стараются их удержать и продвинуться дальше.

Специалисты Deep State порекомендовали украинскому руководству обратить внимание на ситуацию в Харьковской области. Если у ВС РФ получится расширить зону контроля, это может негативно сказаться на перспективах Украины в конфликте.

Ранее взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги.