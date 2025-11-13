сегодня в 12:57

ВС РФ освободили Синельниково и Даниловку в зоне СВО

Российские войска продолжают активно продвигаться вглубь обороны ВСУ. Они освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Синельниково Харьковской области. Населенный пункт был освобожден в результате активных и решительных действий российских бойцов.

В то же время подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступление в Днепропетровской области. Они освободили населенный пункт Даниловка.

Ранее ВС РФ зачистили Сухой Яр в ДНР от присутствия противника. Бойцы продолжают достигать других целей, поставленных командованием.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.