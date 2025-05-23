ВС РФ освободили Радьковку в Харьковской области
Фото - © РИА Новости
Подразделения российской группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Радьковка в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Село освободили в результате решительных действий бойцов ВС РФ.
Также в Минобороны заявили, что в период с 17 по 23 мая российская армия нанесла 12 групповых ударов по украинским военным объектам. В результате были поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, склады вооружения, места производства и хранения БПЛА.
Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации бойцов ВСУ и наемников. Цели поражались с применением высокоточного оружия и ударных дронов.
Ранее ВС РФ освободили Александрополь в ДНР. Российская армия поразила различные формирования ВСУ.