Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО. Они не только освобождают населенные пункты от присутствия ВСУ, но и продвигаются вглубь обороны противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, ВС РФ завершили зачистку от украинских военных населенного пункта Рог в ДНР. Село находится недалеко от Красноармейска (Покровска).

Кроме того, российские войска взяли под контроль Орестополь в Днепропетровской области. Его освободили бойцы подразделений группировки войск «Восток».

Между тем ВС РФ продолжают наступление на Красноармейск (Покровск). Ранее стало известно, что российские бойцы под прикрытием тумана массово заходят в город. Сейчас в городе в окружении находятся около 5 тыс. солдат ВСУ.

