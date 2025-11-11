Туман сыграл на руку: российские бойцы скрытно заходят в Покровск
ВС РФ под прикрытием тумана массово заходят в Покровск
Фото - © РИА Новости
Российские войска под прикрытием тумана начали заходить в Покровск со стороны Донецка в Донецкой Народной Республике. Солдаты едут на мотоциклах, «буханках» и легковых автомобилях, сообщает SHOT.
На опубликованных кадрах российские бойцы въезжают в Покровск по трассе Е50. Этому способствовал сильный туман, который остановил работу украинских беспилотников.
На дороге можно заметить воронки от снарядов. Несмотря на сложность боевой обстановки, можно сделать вывод, что настроение у солдат боевое.
В Покровске в окружении находятся около 5 тыс. боевиков ВСУ. Ведутся бои за город.
