сегодня в 15:22

Военные ВС РФ освободили населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Удары поразили формирования двух механизированных, мотопехотной бригад противника, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы.

Еще бойцы освободили населенный пункт Приволье в Днепропетровской области. Было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Недавно военные также освободили Алексеевку и Новопавловку. Наступление на ВСУ продолжается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.