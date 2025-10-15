сегодня в 13:25

Российские войска освободили Алексеевку и Новопавловку в 2 регионах

Российские войска освободили Алексеевку и Новопавловку в двух регионах. Наступательные действия продолжаются, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Алексеевку в Днепропетровской области Украины освободили бойцы группировки войск «Восток». ВСУ потеряли 290 военнослужащих.

Новопавловку в Донецкой Народной Республике освободили солдаты «Центра». В ДНР ВСУ потеряли 460 человек.

Российские средства ПВО ликвидировали восемь управляемых авиабомб. Также были уничтожены 142 БПЛА самолетного типа.

