сегодня в 14:00

ВС РФ освободили населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области

Российские военнослужащие освободили от ВСУ населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Штурмовики подразделения 127-й мотострелковой дивизии «Восточной» группировки войск взяли под контроль территорию площадью свыше 25 кв. км.

В ходе боевых действий украинская армия понесла серьезные потери личного состава, боевой техники и вооружения. В качестве трофеев российские военные заполучили бронеавтомобили, стрелковое оружие и боеприпасы.

Кроме того, за последние 4 дня в ходе активного наступления подразделения «Восточной» группировки войск освободили пять населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее стало известно, что российские войска освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Рыбное в Запорожской области.

