ВС РФ освободили Герасимовку в Днепропетровской области

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ освободили село Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Продвижение в глубину обороны украинских боевиков продолжается.

Село Герасимовка находится в Новомосковском районе Днепропетровской области. Население составляет 262 человека.

15 декабря российские войска освободили поселок Песчаное в Днепропетровской области. Населенный пункт полностью зачищен от боевиков ВСУ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.                       