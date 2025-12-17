ВС РФ освободили Герасимовку в Днепропетровской области
Фото - © РИА Новости
Подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ освободили село Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Продвижение в глубину обороны украинских боевиков продолжается.
Село Герасимовка находится в Новомосковском районе Днепропетровской области. Население составляет 262 человека.
15 декабря российские войска освободили поселок Песчаное в Днепропетровской области. Населенный пункт полностью зачищен от боевиков ВСУ.
