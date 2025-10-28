сегодня в 14:55

ВС РФ не дали ВСУ прорвать окружение со стороны Нечволодовки под Харьковом

ВСУ дважды попытались деблокировать своих окруженных солдат со стороны населенного пункта Нечволодовка Харьковской области. ВС РФ предотвратили эти попытки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В результате неудачных действий по деблокированию окруженной группировки украинские солдаты потеряли до 50 человек. Также ВС РФ уничтожили боевую бронемашину «Казак» и 4 пикапа противника в этом районе.

За сутки бойцы группировки войск «Запад» уничтожили свыше 220 военнослужащих ВСУ, 4 боевые бронемашины, из них 3 — производства стран НАТО. Еще были ликвидированы 23 автомобиля и артиллерийское орудие.

Кроме того, бойцы «Западной» группировки ВС РФ уничтожили 8 станций РЭБ и 4 склада боеприпасов.

Ранее на территории Харьковской области была уничтожена диверсионная группа 54-й отдельной бригады ВСУ. Среди ликвидированных был командир 4-й группы специальной разведки штаб-сержант Михаил Лебедев.

