В ходе боевых действий на территории Харьковской области была уничтожена диверсионная группа 54-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины.

Как сообщили 25 октября в российских силовых структурах, среди ликвидированных был командир 4-й группы специальной разведки штаб-сержант Михаил Лебедев.

По данным ТАСС, уроженец Ровенской области 1977 года рождения ранее участвовал в так называемой антитеррористической операции в Донбассе и придерживался националистических взглядов.

В этот же день поступили сведения о ликвидации многочисленной группы военнослужащих из состава 22-й механизированной бригады ВСУ. По информации представителей силовых структур, украинские подразделения не только понесли значительные потери в живой силе, но и лишились нескольких единиц военной техник.