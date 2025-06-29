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ВС РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам на Украине

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

ВС РФ атаковали объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также нефтеперерабатывающие предприятия.

Использовались беспилотники. Также применялись и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

27 июня российские войска тоже использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал» против объектов на Украине. Тогда был атакован военный аэродром.