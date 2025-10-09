сегодня в 14:13

ВС РФ нанесли мощный удар «геранями» по вооружению НАТО в порту Одессы

Российские военнослужащие нанесли мощный удар беспилотниками «Герань 2» по порту Ильичевск в Одессе. В момент удара бойцы ВСУ принимали вооружение НАТО, сообщает SHOT .

Минувшей ночью основной удар российских беспилотников пришелся на морской порт Черноморска. Здесь киевский режим принимал западное вооружение и запускал безэкипажные катера.

На опубликованных кадрах видно, как на территории морских портов полыхает мощный пожар. В небо поднимаются черные и густые клубы дыма.

Интенсивность российского удара была такой мощности, что всего за 7 минут в порт прилетело 14 дронов. В результате атаки пострадал энергетический объект, что привело к перебоям с электричеством.

