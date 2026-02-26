ВС РФ нанесли массированый удар по объектам ВПК и энергетики Украины
Фото - © РИА Новости
Российские военнослужащие нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также российские бойцы поразили объекты энергетической инфраструктуры и военные аэродромы противника.
Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.
Прошедшей ночью над пятью российскими регионами, Азовским и Черным морем сбили 17 дронов ВСУ самолетного типа. Наибольшее количество вражеских дронов перехватили над Брянской областью — 7.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.