сегодня в 14:15

ВС РФ нанесли массированый удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские бойцы поразили объекты энергетической инфраструктуры и военные аэродромы противника.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

Прошедшей ночью над пятью российскими регионами, Азовским и Черным морем сбили 17 дронов ВСУ самолетного типа. Наибольшее количество вражеских дронов перехватили над Брянской областью — 7.

