сегодня в 13:50

Ночью российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Также поражены газовые и энергетические объекты, обеспечивающие их работу, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары нанесли высокоточным оружием большой дальности. Были использованы ударные БПЛА и оружие наземного, воздушного и морского базирования.

В Минобороны сообщили, что все цели удара достигнуты. Объекты поражены.

Российские военные ежедневно выполняют ряд боевых задач и уверенно продвигаются вперед по всей линии соприкосновения с противником. По словам президента России Владимира Путина, в настоящее время ВС РФ — самые обороноспособные.

