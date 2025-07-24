ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и энергетики Украины
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Минувшей ночью российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными дронами по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) противника и объектам энергетического комплекса, которые обеспечивают деятельность ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.
Цель данного удара ВС РФ была достигнута. Все назначенные объекты поражены.
Ранее Россия атаковала Украину рекордным числом БПЛА и ракет. Удары пришлись по военным объектам и аэродромам.
Для этого удара военные применяли крылатые ракеты Х-101 и беспилотники «Герань».