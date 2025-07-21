Россия атаковала Украину рекордным числом дронов и ракет минувшей ночью

Российские военные атаковали территорию Украины рекордным количеством беспилотников и ракет минувшей ночью, удары пришлись по военным объектам, аэродромам, объектам энергетики, пунктам временной дислокации и учебным центрам ВСУ, сообщает Mash .

ВС РФ применяли для этого удара крылатые ракеты Х-101 и БПЛА «Герань».

Так, в Киеве удары пришлись на 5 районов. Они наносились ракетами «Искандер» и «Кинжал». В основном целились в военный завод «Артем», на котором делают авиаракеты и оборудование для ВВС, а еще в аэродром Жуляны. Кроме того, были поражены объекты оборонной сферы и инфраструктуры.

В Ивано-Франковске удары в основном пришлись на аэродром ВСУ. Были ликвидированы самолеты, техника и ангары с западной военной помощью. В Киевской, Хмельницкой и Николаевской областях Украины беспилотники продолжают разведку территории в поиске новых целей. Предварительно, там поражены объекты энергетики и логистики.

Кроме того, прилеты и взрывы минувшей ночью гремели в Харьковской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Полтавской, Ровенской и других областях страны.