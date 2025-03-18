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Российские бойцы уничтожили группу женщин-штурмовиков 425-го отдельного штурмполка украинской армии «Скала» под Красноармейском, всего их было около 10 человек, сообщает ТАСС .

«Накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин», — рассказали в силовых структурах РФ.

Они попали под удары артиллерии и беспилотников, когда пытались спешиться с техники. Вместе с женщинами был ликвидирован экипаж, доставлявший украинских штурмовиков на позиции.

Ранее ВСУ перебросили элитный спецбатальон «Птицы Мадьяра» под Красноармейск. Украина пытается сохранить оборону в районе данного населенного пункта.