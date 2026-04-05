ВС РФ ликвидировали пункт управления дронами и ПВД ВСУ в зоне СВО

Российские разведчики обнаружили пункт временной дислокации и пункт управления дронами ВСУ, после чего нанесли по ним удар. В результате обе цели были ликвидированы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВС РФ засекли перемещение живой силы противника на правом берегу Днепра. Разведчики проследили за украинскими военными и вышли на пункт управления дронами и ПВД ВСУ.

Разведчики тут же отправили координаты артиллеристам из 49-й армии группировки войск «Днепр». По целям отработал расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б».

Было совершено три пристрелочных выстрела, на четвертый — прямое попадание. В результате пункт управления БПЛА и ПВД с личным составом противника были уничтожены.

Ранее в Алешках Херсонской области ВСУ атаковали людей беспилотниками. Погибли мирные жители.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.