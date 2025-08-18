Минобороны России: было выведено из строя до 100 украинских беспилотников

В министерстве обороны России рассказали, что в местах подготовки к запуску было уничтожено около сотни дронов ВСУ, сообщает «Царьград» .

Как утверждает Минобороны, российские военные уничтожили до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности, включая UJ-22 и «Паляница», непосредственно в местах, где велась их подготовка к запуску.

В заявлении отмечается, что в рамках операции, проведенной оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерийскими подразделениями ВС РФ, было выведено из строя 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотников, а также поражен центр подготовки операторов дронов.

Помимо этого, в результате действий российской армии были нанесены удары по складам горюче-смазочных материалов, обеспечивавшим топливом украинские войска, а также по пунктам временного размещения украинских военных формирований и иностранных наемников.