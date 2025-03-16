ВС РФ эвакуировали раненых из Суджи и Казачьей Локни

Бойцы из группировки войск «Север» эвакуируют мирных жителей из недавно освобожденных территорий населенных пунктов Суджи и Казачьей Локни, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помощь гражданскому населению — это одна из важнейших задач бойцов из подразделений группировки «Север». Мирные жители берут с собой все самое необходимое. Они надеются, что вернутся домой в скором времени.

Министерство обороны опубликовало видео, как машины едут по грунтовой дороге, вокруг туман и разрушения. Как люди выходят из авто и собираются в здании школы. Люди тут были с 6 августа. Их посадили в уазики и привезли в безопасное место. Затем военные вернулись обратно за гражданскими.

Ранее ВСУ атаковали здание краеведческого музея в освобожденной Судже, в результате погибла женщина. Удар противника пришелся по дому Чупилова — памятнику архитектуры конца XIX века.