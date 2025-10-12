ВС РФ дронами уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов ВСУ

сегодня в 08:19

Операторы FPV-беспилотников 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки российской армии ликвидировали полевой склад инженерных боеприпасов и беспилотник R-18 ВСУ на краматорско-дружковском направлении спецоперации, сообщает РИА Новости .

Точный удар привел к возгоранию на объекте противника, также произошла детонация хранившегося на складе боекомплекта.

Еще бойцы поста воздушного наблюдения «Южной» группировки своевременно выявили украинский дрон. БПЛА сбили выстрелами из личного оружия.

Ранее пресс-служба министерства обороны рассказала, что прошлой ночью над тремя регионами РФ ликвидировали 32 дрона ВСУ самолетного типа.

