32 украинских беспилотника уничтожили в России за ночь
Минувшей ночью над тремя российскими регионами сбили 32 дрона противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
БПЛА уничтожили дежурными средствами ПВО.
По 15 аппаратов перехватили над Белгородской и Брянской областями, два — над Смоленской областью.
Ранее сбитый беспилотник сдетонировал в поселке Северный Белгородской области. В четырех частных домах из-за ЧП были выбиты окна, посечены фасады и заборы.
