сегодня в 07:26

32 украинских беспилотника уничтожили в России за ночь

БПЛА уничтожили дежурными средствами ПВО.

По 15 аппаратов перехватили над Белгородской и Брянской областями, два — над Смоленской областью.

Ранее сбитый беспилотник сдетонировал в поселке Северный Белгородской области. В четырех частных домах из-за ЧП были выбиты окна, посечены фасады и заборы.

