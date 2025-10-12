Сбитый беспилотник сдетонировал в поселке Северный Белгородской области

Происшествия

Сбитый БПЛА сдетонировал в поселке Северный Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в  Telegram-канале.

В четырех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, повреждены 5 машин и одна единица спецтехники.

По предварительной информации, никто не пострадал.Информация о последствиях уточняется.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона ударили по пассажирскому автобусу в Горловке.

