ВС РФ держат под плотным огнем трассу Красноармейск-Константиновка

Российские солдаты увеличили давление на дорогу, которая идет из Красноармейска (Покровск) до Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

Дорога простреливается. Она регулярно находится под плотным огнем.

Давление на трассу с каждым разом все сильнее. Этого удается добиться благодаря успехам ВС РФ в разных частях линии боевого соприкосновения. До ее перерезания на разных направлениях осталось несколько километров.

Ранее военный эксперт Ян Гагин сказал, что ВСУ вряд ли отдадут Красноармейск просто так. За него ожидаются ожесточенные бои.