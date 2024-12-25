Военно-политический эксперт Ян Гагин выразил мнение, что освобождение Красноармейска (Покровска) станет сложной задачей. Он объяснил, почему ВСУ будут защищать этот город до последнего момента, сообщает «Царьград» .

Александр Каленков, директор компании «Укрметаллургпром», ранее сообщал, что в Красноармейске находится шахта, занимающаяся добычей коксующегося угля, которая является единственной на Украине. Если ВСУ потеряют контроль над этим городом, страну ожидает нехватка этого ресурса.

По этим причинам Гагин подчеркнул, что Красноармейск представляет собой важный стратегический объект для Киева. Это фактически последний центр добывающей отрасли в регионе, где расположены ключевые шахты противника.

Наличие шахт и развитая подземная инфраструктура значительно усложняют задачу по освобождению города. Противник осведомлен о ситуации и активно готовится к обороне. Выдворить из Красноармейска украинские силы будет крайне сложно, убежден специалист.

«Они готовились давно и просто так его (Красноармейск — ред.) нам не отдадут. В любом случае он обречен на то, что мы его возьмем, но ждать каких-то быстрых побед не стоит», — заключил Гагин.