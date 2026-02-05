ВС ликвидировали 95 украинских беспилотников над РФ минувшей ночью

сегодня в 08:45

Над пятью регионами РФ и Азовским морем минувшей ночью были сбиты 95 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Аппараты перехватили дежурными средствами ПВО.

36 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 27 — над Ростовской областью, 21 — над Азовским морем, 8 — над Белгородской областью, 2 — над Крымом, один — над Волгоградской областью.

Ранее в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе Ростовской области было отражено нападение БПЛА. В результате атаки пострадал мужчина.

