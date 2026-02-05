сегодня в 04:36

В Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадал человек

В Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе Ростовской области отражена атака БПЛА. В результате атаки пострадал мужчина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА», — отметил он.

Пострадавшего госпитализировали.Его состояние оценивается как средней степени тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет.

Кроме того, в Батайске повреждены 5 автомобилей и здание склада, возгораний нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что четыре мирных жителя пострадали из-за ударов БПЛА ВСУ по гражданскому легковому автомобилю. Это произошло в Головчине.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.