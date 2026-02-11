Песков прокомментировал жалобы на якобы проблемы со связью на фронте из-за замедления мессенджера. По его словам, вопросы координации в зоне СВО нужно задавать Минобороны РФ. При этом он считает, что блокировка не влияет на фронтовую связь.

«Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно. В любом случае об этом должны говорить специалисты», — сказал Песков.

Роскомнадзор официально подтвердил замедление Telegram. Причиной такого решения стало игнорирование сервисом законов РФ.

