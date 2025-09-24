сегодня в 14:29

Балицкий: из-за атак ВСУ погибли несколько врачей скорых в Запорожской области

Из-за атак ВСУ в Запорожской области зафиксированы потери среди врачей скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Евгения Балицкого.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным политик рассказал, что среди медперсонала и скорой помощи есть погибшие в результате атак ВСУ. Для предотвращения прибегают к разным методам.

По словам Балицкого, используются средства радиоэлектронной борьбы. Задействованы силы комендатуры, ВС РФ, администрации. Также поддержку оказывают все федеральные ведомства.

Ранее российский штурмовик с позывным Енот рассказал, что рядом с освобожденным населенным пунктом Ольговское были замечены иностранные наемники ВСУ. После столкновения с противником, солдаты ВС РФ подобрали трофейные автоматы калибра 5,56, а также гранатометы АТ-8.

Командир отделения с позывным Тимоха поделился, что солдаты ВС РФ освободили населенный пункт. Также они установили триколоры.

