Возможный участник атаки дронов на Иркутскую область набрал кредитов в РФ

Предполагаемый участник атаки БПЛА на Иркутскую область Артем Тимофеев* оформил несколько кредитов в России и не выплатил их, сообщает РИА Новости .

В материалах правоохранительных органов сказано, что фигурант взял несколько кредитов на крупную сумму. Сейчас он должен более 100 тыс. рублей.

В конце лета ФНС РФ заблокировала его счета.

Тимофеева* называют возможным участником атаки дронов на военный аэродром в Иркутской области 1 июня. Мужчина и его супруга объявлены в розыск.

Между тем в ночь на 10 ноября над регионами РФ был сбит 71 украинский дрон. Все БПЛА были самолетного типа.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

